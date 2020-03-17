Одесский промрынок «7-й километр» вводит ограничения в работе из-за карантина

Сообщается, что все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей.

Расположенный в пригороде Одессы крупнейший в Европе оптово-розничный промтоварный рынок «7-й километр» вводит ограничения в свою работу из-за карантина в связи с коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба рынка.

Сообщается, что все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей. Исключение составят службы, которые осуществляют оказание неотложной медицинской помощи и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Соответствующий приказ по предприятию подписан 17 марта директором ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр»).

Согласно приказу, в связи с чрезвычайной ситуацией в стране, вызванной распространением COVID-19, администрация обращает внимание предпринимателей - субъектов хозяйственной деятельности, работающих на территории рынка, что ограничения введены до 3 апреля.

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При этом отмечается, что администрация рынка не ведет собственную торговую деятельность и не располагает полномочиями вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей. Администрация обращает внимание, что все субъекты хозяйствования на рынке обязаны соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введенных постановлением Кабинета министров.

Доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников в торговые объекты и к их имуществу осуществляется в соответствии с действующим графиком работы рынка по пропускам.

Согласно приказу, профильные службы рынка будут продолжать ежедневную усиленную дезинфекцию общественных территорий рынка. Все работники предприятия будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и пр.

Как сообщал УНИАН, сегодня расположенный в пригороде Одессы крупнейший в Европе оптово-розничный промтоварный рынок «7-й километр» продолжал работать, несмотря на карантин.

16 марта Одесская ОГА заявила, что из-за угрозы коронавируса в области с 17 марта максимально ограничат работу всех объектов, кроме продуктовых магазинов и аптек. Решение об ограничении работы всех объектов массового скопления людей (где одновременно могут находиться более 10 человек) приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Справка УНИАН. ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Находится в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают около 60 тыс. человек, функционируют 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Рынок посещают порядка 200 тыс. человек в день.