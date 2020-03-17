Коронавирус – главные новости за 17 марта

В Украине ограничивают передвижение транспорта, Рада приняла ряд важных решений, а количество заболевших в мире продолжает расти.

Ограничения работы общественного транспорта из-за коронавируса

С 18 марта пользоваться общественным транспортом в Киеве можно только с защитной маской. 17 марта 2020 года с 00:00 Украина отменила все международные регулярные пасажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные. Кроме того, на заседании Кабмина решили остановить работу метрополитенов, а также отменить авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины. Также будут закрыты все развлекательные заведения и будет введен запрет массовых собраний.

Коронавирус - количество заболевших и умерших в мире 17 марта

От коронавируса в мире умерли уже более 7 тысяч человек, инфицированных более 189 тысяч. За сутки количество зараженных увеличилось на 13 018 человек.

Доллар и евро стремительно растут из-за ситуации с коронавирусом

Гривня по официальному курсу упала к доллару за день сразу на 43 копейки - до 26,52 грн/долл. Курс к евро снизился на 53 копейки - до 29,52 грн/евро. Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева вторника выросла до 27,90 гривень за доллар. Стоимость евро также выросла - до 30,90 грн.

Рада приняла ряд важных решений

Верховная Рада на своем внеочередном заседании 17 марта приняла решение ослабить требования налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции. Принятым законом предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, согласно которым не применяются штрафные санкции за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года; устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года; продлевается до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Карантин могут продлить

Министерство здравоохранения не исключает продление срока карантинного режима в связи с распространением коронавируса в Украине, но решение по этому поводу будут принимать уже в апреле.

Чемпионат Европы 2020 перенесут из-за коронавируса

УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы-2020 по футболу на лето следующего года. ЧЕ состоится в 2021-м году с 11 июня по 11 июля. Турнир будет проходить, как и планировалось, в ряде городов по всему континенту.