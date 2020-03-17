В Черновцах отменили льготный проезд, чтобы пенсионеры оставались дома

Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках восстановят после стабилизации эпидемической ситуации.

В Черновцах отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы стимулировать пенсионеров меньше передвигаться по городу.

Такое решение приняли местные депутаты, сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

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"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет стимулировать людей пожилого возраста, которые в группе риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу и оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках восстановят после стабилизации эпидемической ситуации. Кроме того, мы будем искать другие пути, как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями, в нынешних непростых ситуациях", - заявил мэр Алексей Каспрук.

Отмечается, что в городе создан волонтерский штаб, который работает над доставкой домой продуктов, лекарств и средств гигиены одиноким людям преклонного возраста.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже подтверждена смерть двух граждан от коронавируса. Лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19. В целом уже исследовано более 640 образцов.