Закрытие метро в Днепре: как отреагировали люди (видео)

Решение о прекращении работы метрополитена 17 марта приняла городская комиссия.

Закрытие метро в Днепре стало настоящей неожиданностью для местных жителей.

Читайте такжеКиев увяз в пробках, несмотря на карантинОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что объявление о том, что метрополитен прекращает работу сегодня днем, появилось на входах лишь за час до закрытия. Такое решение сегодня утром приняла городская комиссия.

Как известно, 17 марта закрывают метро во всей стране. Столичные станции не будут работать с 23 часов. В 20:00 прекращает работу харьковский метрополитен.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве не будут увеличивать количество общественного транспорта из-за закрытия метро.