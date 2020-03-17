В Германии более тысячи украинцев просят об эвакуации - посол

Украинские дипломаты продолжают регистрировать граждан Украины для эвакуации в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте.

В Германии более 1,1 тысячи граждан Украины просят об эвакуации на родину.

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Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

«Вниманию всех соотечественников в Германии, которые хотят вернуться домой: посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать вас для эвакуации на родину: по состоянию на сейчас 1192 человека. Украина никого не оставит в беде!» - написал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 марта в Министерство иностранных дел обратились 3 тысячи 644 украинца с просьбой об эвакуации.