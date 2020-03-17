Киевских студентов из общежитий отправляют домой

Ожидаются доставки в столицу по 4 - 5 тыс. тестов на короновирус ежедневно.

Студенты столичных учебных заведений, проживающие в общежитиях, будут отправлены домой.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на пресс-брифинге относительно введения в Киеве дополнительных противоэпидемических мер и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Сегодня принято поручение руководителям учебных заведений отправить студентов по домам, поскольку карантин студентами воспринимается как дополнительные каникулы, и они остаются в Киеве. Есть большая просьба отправить всех по домам и ограничить доступ в общежития», - сказал Поворозник.

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Вместе с тем он не уточнил, каким образом студенты смогут выехать из Киева в связи с тем, что все транспортные пассажирские перевозки со столицей прекращены.

Также Поворозник сказал, что ответственность за доставку людей из пригорода на работу в Киев лежит на руководителях предприятий.

Среди прочего он сообщил, что ожидаются доставки по 4-5 тыс. тестов на коронавирус ежедневно.

Как сообщал УНИАН, с 12 марта в столице с целью предотвращения распространения коронавирус введены ограничительные меры. В частности, приостановлены учебные процессы в учреждениях образования, работу театров, кинотеатров, музеев, развлекательных центров и зон в торговых центрах, отменены культурные и спортивные мероприятия.

Кроме того, сегодня максимально ограничено передвижение населения между Киевом и другими населенными пунктами, а также передвижения в общественных местах, проведения любых мероприятий за массового участия граждан, работу заведений общественного питания, за исключением продуктовых, хозяйственных магазинов и аптек, работу гостиниц, хостелов, спорткомплексов, развлекательных заведений и заведений бытового обслуживания населения и тому подобное.