Карантин в мире: украинцам в двух странах ЕС продлили сроки пребывания из-за сложности с возвращением на родину

Во Франции граждане смогут пробыть еще три месяца.

Иностранным гражданам, в частности украинцам, в Эстонии продлен срок законного пребывания на территории страны. Поскольку их возвращение на родину сейчас вызывает трудности из-за закрытия границ в связи с пандемией нового типа коронавірусної инфекции COVID-19. Аналогичное решение приняла власть Франции.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

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"Благодаря успешным переговорам посольства Украины в Эстонской Республике с Департаментом полиции и пограничной службы Эстонии департамент принял решение, что иностранцы, которые имели, по состоянию на 12 марта, законное основание для пребывания в Эстонии, и возвращение домой которых сейчас затруднено, будут иметь законное основание временно находиться в Эстонии и дальше", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЕП со ссылкой на префектуру полиции Парижа, сообщила, что через сложные обстоятельства, связанные с COVID-19, Франция продлевает срок действия документов, дающих иностранцам право на пребывание в стране. Документы будут действительны в течение трех следующих месяцев.

Речь идет про долговременные визы, разрешения на проживание (кроме работников дипломатических и консульских учреждений), временные виды на жительство, документов тех, кто уже ожидает ее получения и удостоверения искателей убежища.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.