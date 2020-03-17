Закрытие метро: в Киеве не будут увеличивать количество общественного транспорта

Количество пассажиров в салоне будут контролировать сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Нацполиции.

В Киеве не будут увеличивать количество единиц общественного транспорта из-за закрытия метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Читайте такжеВ Киеве у маршрутки, трамваи и троллейбусы будут пускать только с масками - КГГА

Он сказал, что с 23.00 17 марта и ориентировочно до 6.00 3 апреля метро приостанавливает работу.

"Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном для себя режиме. Никто не будет увеличивать количество автобусов, учитывая то, что все горожане должны оставаться дома", - подчеркнул он.

Поворозник также напомнил, что в салоне общественного транспорта могут одновременно находиться не более 10 пассажиров.

По его словам, количество пассажиров будут контролировать сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, 16 марта правительство приняло решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта до 3 апреля.