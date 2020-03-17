Уже были проверены четверо офицеров, прибывших с учений из-за границы. Их тесты на наличие вируса были отрицательными.

Военнослужащих, прибывающих из зарубежных командировок, будут проверять на инфицирование новым коронавирусом.

Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и печати Минобороны, об этом начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования медицинских сил подполковник медицинской службы Сергей Моргун заявил на совещании о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Минобороны и Вооруженных силах Украины.

Читайте такжеВ Минобороны рассказали об условиях обучения в военных учебных заведениях во время карантина

Моргун подчеркнул, что первоочередной эффективной мерой, которую должен выполнять аждый в своем боевом или учебном подразделении, является дезинфекция.

«Гражданской организацией здравоохранения Украины определено, какие именно растворы являются наиболее эффективными. Прежде всего следует проводить дезинфекцию помещений. Также следует избегать приветствий за руку, общаться на определенном расстоянии и т.д.», - сказал он.

Также офицер медслужбы предоставил информацию о наличии масок и респираторов, которые имеют степень соответствующей бактериологической и биологической защиты.

«Командование Медицинских сил ожидает обновления этих средств уже к концу недели. В ближайшее время прибудут борта, состоится процедура растаможивания, после чего упомянутые средства будут закупаться через дистрибьюторскую сеть», - сообщил Моргун.

Начальник санэпидуправления также отметил, что Главный военный госпиталь уже имеет необходимое количество тестов, которые уже были апробированы. Так, с применением указанных тестов были проверены четверо офицеров, прибывших с учений из-за границы. Их тесты на наличие вируса были отрицательными.

В связи с этим Моргун отметил необходимость координации действий структурных подразделений Минобороны и Генштаба ВСУ относительно заблаговременного информирования о прибытии личного состава из-за рубежа для проведения первоочередных контрольных мероприятий.

Он также сообщил, что слушатели Украинской военно-медицинской академии с сегодняшнего утра начали проводить на КПП Минобороны термометрию личного состава и готовы к выполнению задач в течение всего времени карантина.