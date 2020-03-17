В Киеве в маршрутки, трамваи и троллейбусы будут пускать только с масками - КГГА
Киев вводит масочный режим при пользовании общественным транспортом.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«С завтрашнего дня мы вводим масочный режим при пользовании общественным транспортом. То есть, без маски в автобус, трамвай, троллейбус не заходишь», - сказал Поворозник.
Он напомнил, что в салоне общественного транспорта может одновременно находиться не более 10 пассажиров.
Киевский городской председатель Виталий Кличко поручил обеспечить безопасность для водителей, речь идет о медицинских масках и обеспечении безопасного расстояния при общении с пассажирами.