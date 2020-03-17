В Днепре на обсервацию поместили 40 артистов театра, которые вернулись с гастролей

Трое из них госпитализированы в инфекционную больницу с признаками ОРВИ.

В Днепре вчера вечером на обсервацию в городской оздоровительный лагерь «Золотой век» поместили 40 артистов театра оперы и балета, которые вернулись с гастролей из Европы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил и. о. директора Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины Александр Штепа.

«Вчера в 18 часов в Днепр вернулись с гастролей из Европы 40 артистов Днепропетровского театра оперы и балета. В связи с тем, что они во время возвращения пересекали границы стран, в которых обнаружен коронавирус, было решено поместить их в обсервацию в оздоровительный лагерь «Золотой век». В лагере всех артистов осмотрели медработники, которые обнаружили трех человек с признаками ОРВИ и температурой 37,5 градуса. Этих трех человек госпитализированы в инфекционную больницу, где их лечат от ОРВИ. Госпитализированные чувствуют себя хорошо», - отметил Штепа.

По его словам, артисты в обсервации проведут две недели. В оздоровительном лагере созданы комфортные условия, обеспечено питание и медицинское обследование.

Штепа еще раз подчеркнул, что пока в Днепропетровской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

«Ситуация стабильная, под контролем», - отметил Штепа.