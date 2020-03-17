Кулинария, сериалы и обучение: 7 советов, чем заняться во время карантина (видео)

Мировая практика показывает, что лучшим методом борьбы с распространением коронавирус есть карантин и максимальное ограничение передвижения.

С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин через коронавирус. В связи с этим закрыты все учебные заведения и кинотеатры, а концерты и массовые мероприятия - отменены или перенесены.

Чтобы посиделки дома были веселыми и продуктивными, УНИАН собрал советы, чем заняться во время карантина.

Чтение книг

Чтение – это своеобразная форма релаксации, которая помогает бороться со стрессом и плохим настроением. Например, можно почитать книгу автора цикла мотивационных бестселлеров Джен Синсеро "Не тупи". Она заменит вам личного тренера, коуча и мотиватора. Также можно взяться за книги, о которых вы много слышали, но все никак не могли прочитать.

Просмотр фильмов и сериалов

Наверное, у вас есть сохраненные в закладках списки фильмов и сериалов, которые вы уже давно хотели посмотреть. Начать можно с мини-сериалов, как "Патрик Мелроуз" или "Ночной администратор". А если хочется больше узнать о новой угрозе человечеству — на Netflix вышел сериал "Эпидемия: как предотвратить распространение". Также можно сесть за просмотр крупных франшиз таких-как "Мстители", "Форсаж" и Бондиана.

Время для обучения

Затишье во время карантина можно использовать как возможность получить новые знания. Сегодня существуют сотни онлайн-курсов, которые доступны каждому. Например, с помощью онлайн-платформы MasterClass можно научиться делать красивые фото. Кроме того, никогда не поздно завести свой блог или Telegram-канал.

Разборка хлама

Уборка очищает не только пространство, но и голову от лишних мыслей. Время выбросить все лишнее! Можно отдать ненужные вам вещи на благотворительность.

Онлайн-шопинг

Можно купи что-то нужное и красивое, не выходя из дома, а в этом помогут онлайн-магазины. К слову, из Китая тоже можно делать заказы! Коронавирус вам с посылкой никто не привезет.

Кулинария

Пришло время приготовить что-то из списка, который давно дополняется рецептами из интернета. Это могут быть пироги или, например, суши.

Тотальный релакс

Тут вариантов масса: от поспать до принять ванну или помедитировать. Просто отдохните, сейчас самое время для этого.

И помните – паникует только тот, кому нечем заняться, а вам теперь есть чем!

Как сообщал УНИАН, в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - с летальным исходом (умерла пожилая женщина с Житомирщины).

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости готов ввести в Украине чрезвычайное положение, чтобы не допустить распространения коронавирус.