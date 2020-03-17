Въезд-выезд из Радомышля с первой жертвой коронавируса не патрулируется (видео)

Местные медики подтвердили, что в реанимации сейчас двое тяжелобольных с пневмонией.

В Радомышле Житомирской области, где зарегистрирован первый смертельный случай от коронавирусной инфекции, нет обещанного поста с правоохранителями, которые бы следили за въездом-выездом из города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам журналистов, в течение получаса из города уехало около 10 автомобилей.

В то же время в городе не работает рынок, вокзал. Пешеходов на улице действительно мало.

Местные медики подтвердили, что в реанимации сейчас двое тяжелобольных с пневмонией, но заверили, что это – не коронавирус, поскольку пациенты с жертвой коронавируса не контактировали, а рентгеновская картина совсем другая.

В Радомышле также изолированны более 30 человек. Врачи подозревают, что их могла инфицировать 70-летняя больная, которая на днях скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в Украине первый подтвержденный случай коронавируса был зафиксирован 3 марта 2020 года.

Из-за угрозы эпидемии коронавируса нового типа COVID-19 Кабинет министров утвердил ограничительные меры. Действовать они будут три недели – с 12 марта по 3 апреля. Все образовательные учреждения – детские сады, школы и вузы – будут закрыты на карантин. Еще одной ограничительной мерой, которую утвердило правительство, является рекомендация воздержаться от проведения массовых мероприятий с участием 200 и более человек. Исключение – «мероприятия государственной необходимости». А проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, однако без зрителей.

Начиная с 12 марта из 219 пунктов пропуска на украинской границе будут работать только 49.