МИД обнародовал советы украинцам, которые хотят вернуться из Польши

Сейчас прорабатывается возможность введения дополнительных рейсов международного сообщения на маршрутах от Варшавы до польско-украинской границы.

Министерство иностранных дел обнародовало советы украинским гражданам, которые хотят вернуться в Украину из Польши.

Об этом говорится в оперативной информации по коронавирусу от МИД Украины.

"Постарайтесь добраться до пунктов пропуска для автомобильного сообщения, которые сейчас работают в круглосуточном режиме: «Ягодин-авто» (с польской стороны - «Дорохуск»), «Рава-Русская» («Гребенне"), "Краковец" («Корчова»). Там работают украинские консулы", - говорится в сообщении.

В то же время дипломаты обращают внимание, что межгородское сообщение в Польше ограничено.

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"Сейчас прорабатывается возможность введения дополнительных рейсов международного сообщения на маршрутах Варшава - граница. Польская сторона заверила в лояльном отношении к нашим гражданам в вопросе нарушения миграционных правил страны в случае истечения срока действия разрешительных документов на пребывание", - говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты советуют украинцам проверить, обращались ли они в посольство или консульство в Польше по электронной почте или по телефону горячей линии на их официальной странице (https://mfa.gov.ua/embassies/polshcha).

"Также можно обратиться на страницах посольства и консульств в соцсетях. Сообщите ваши имя и фамилию, место нахождения и готовность к возвращению в Украину. Обратите внимание, что в настоящее время телефонные линии перегружены, поэтому оптимальный вариант - отправить электронное письмо с вашими данными", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, украинцы могут зарегистрироваться в системе ДРУГ (https://friend.mfa.gov.ua/) и таким образом сообщить МИД и заграничным дипломатическим учреждениям Украины о своем пребывании в Польше. Это поможет получать срочные важные сообщения, в частности - о возможных путях возврата.

"Ждите дальнейших инструкций по формированию групп для возвращения в Украину. Ситуация анализируется в режиме 24/7 и разрабатываются планы эвакуации граждан Украины", - заявили в МИД.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.

Согласно данным ГПСУ, за сутки домой вернулись почти 3400 украинцев, которые находились в Польше без транспортных средств. Автобусы для перевозки граждан выделили местные власти.