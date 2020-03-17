В Запорожье продавцы вышли на протест против закрытия рынков из-за коронавируса (фото)

Торговцы жалуются, что рынки были закрыты, а супермаркеты - нет.

Возле Запорожского горсовета с утра 17 марта собрались около 50 предпринимателей из местных рынков. Продавцы выступили против закрытия мест торговли в связи с карантином для сдерживания эпидемии коронавируса.

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Как сообщает «061», митингующие собирали подписи президенту с требованием не закрывать рынки. Торговцы утверждают,что в области нет чрезвычайного положения и нет случаев заражения коронавирусом. Они называют вчерашнее решение комиссии по чрезвычайным ситуациям незаконным и антиконституционным.

Торговцы акцентируют внимание на том, что сейчас официально рынки закрыты, а супермаркеты, где также есть большое скопление людей, продолжают работать, что говорит о неравенстве.

«Супермаркеты – это большое закрытое пространство, где риск заражения инфекционными заболеваниями на порядок выше. Это рассадник заболеваний. Мы находимся на открытом пространстве, столы и прилавки каждый день обрабатываются. Мы закупили необходимые дезинфицирующие средства. Мы против закрытия коммунальных рынков. Сейчас собираем подписи к президенту. Они говорят, что это превентивные меры, но лучше бы в городе закупили маски и экспресс-тесты на коронавирус. Я потратила деньги на закупку товара и теперь не могу его продать. У меня тоже есть дети, их надо кормить, покупать лекарства», - рассказала предпринимательница Яна Васильева.

Предприниматели пожаловались, что на период карантина они рискуют разориться, ведь они вложили все деньги в товар и так и не реализовали его.

В то же время сообщается, что на рынках товар начали распродавать стихийно. В частности – овощи, мясо и молочные продукты.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Кабмин по поручению президента Украины и по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял постановление, которым предусмотрел ряд ограничительных мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).