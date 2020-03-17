В "Борисполе" приземлились 38 рейсов с украинцами, вернувшимися из-за границы

Также рейсы в течение дня принимают аэропорты Днепра, Одессы, Запорожья и Харькова.

Международный аэропорт «Борисполь» с полуночи 17 марта и по состоянию на 11:05 принял 38 рейсов с украинцами, которые вернулись из-за рубежа.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, также рейсы в течение дня принимают Днепр, Одесса, Запорожье, Харьков.

«Как мы и обещали, возвращаем наших сограждан домой, которые за рубежом оказались в очень сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Министерство в круглосуточном режиме работает с авиакомпаниями и туроператорами для решения неотложных вопросов и отработки наиболее оптимальных решений в чрезвычайных условиях», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Следующую обновленную информацию о возврате украинцев Мининфраструктуры обещает обнародовать сегодня в 14.00.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина начала вывозить граждан из Египта.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире.

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.