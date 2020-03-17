Напряженная обстановка и закрытый "МакДональдс": что сейчас происходит у главного ж/д вокзала Киева (фото)

С завтрашнего дня в Украине на две недели прекратится регулярное движение поездов.

Ситуация вблизи столичного ж/д вокзала, откуда завтра будет приостановлено движение поездов, напряженная.

Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

Как указано в сообщении, "на карантин" закрылся "МакДональдс" и другие фастфуды.

"Висит объявление, что работают рестораны только через доставку или окошко заказов", - говорится в сообщении.

Также не курсирует экспресс в аэропорт Борисполь, но в объявлении указано, что только сегодня.

"Несмотря на отсутствие поездов, людей у вокзала достаточно много. Собираются группами. В основном возле метро. Многие кашляют. Обстановка напряжённая. Разговоров не слышно", - пишет журналист канала.

Как сообщал УНИАН, с 17 марта «Укрзализныця» прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.

Пассажиры в период с 11 по 15 марта вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн в связи с введением карантина и отменой многих железнодорожных рейсов.

С 18 марта поезда приостановят движение внутри Украины.