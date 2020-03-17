За сутки домой вернулось более 50 тысяч украинцев – пограничники (видео)

Движение через границу существенно уменьшилось.

За сутки домой вернулись более 50 тысяч украинцев.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта государственную границу всего пересекли почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд.

Читайте такжеЗа сутки из Польши автобусами вернули домой почти 3,4 тысячи украинцев

Большинство из них - более 50 тысяч - это украинцы, возвращавшиеся домой из-за границы.

При этом среди более 13 тысяч иностранцев, пересекавших границу, более 10 тысяч проследовали на выезд.

Во въезде в Украину за сутки отказали почти 400 иностранцам.

Вместе с представителями санитарного контроля пограничники проводят опрос относительно состояния здоровья и измерение температуры тела лиц, въезжающих в Украину.

В целом трафик на границе существенно снизился. Например, за предыдущие сутки, 15 марта, границу всего пересекли около 144 тысяч человек.

В ГПСУ напомнили, с 16 марта ограничен пропуск в Украину иностранцев. Также была приостановлена работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения операции Объединенных сил, а также с временно оккупированным Крымом.

Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.