Работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом приостановили до 3 апреля

Отдельные категории граждан все же будут пропускать через административную границу.

Пограничники приостановили работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом утром 17 марта сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, в указанный период на оккупированную территорию будут пропускать только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество.

С оккупированного полуострова на материковую часть страны разрешен въезд гражданам Украины, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество.

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"Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество. Выезд с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Украина отменила все международные регулярные пассажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля. Такие беспрецендентные меры ввели для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19.