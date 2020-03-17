В Раде проходит внеочередное заседание по противодействию коронавирусу (онлайн)

На заседании народные депутаты рассмотрят законопроекты, направленные на предотвращение возникновению и распространению нового коронавируса.

Началось внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, во время которого депутаты рассмотрят законопроекты, направленные на предупреждение возникновения и распространения нового коронавируса.

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Предусмотрено рассмотреть, в частности, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3219).

Также будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения (второе чтение) (№2538).

Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создания условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета (№ 2539).

В повестке дня также проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (№3220).

Среди прочего, будет рассматриваться проект постановления о некоторых вопросах организации работы парламента на период действия карантина в Украине (№3218) и проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады девятого созыва (№3224).