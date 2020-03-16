В Житомире с 19 марта прекращают работу кафе и рестораны

С 17 марта общественный транспорт Житомира переходит в режим сокращенного выпуска подвижного состава на маршруты.

В Житомире с 19 марта в рамках карантинных мероприятий будут закрыты все заведения общественного питания.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение исполком Житомирского городского совета принял сегодня во время внеочередного заседания.

"В связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции приостанавливается с 17 марта работа спортивных учреждений, секций, кружков, бассейнов, фитнес-клубов и центров, учреждений сферы услуг салон красоты, парикмахерские, бани и тому подобное. А с 19 марта - заведения ресторанного хозяйства, кафе, кофейни, продуктовые и вещевые рынки", - говорится в решении исполкома.

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В то же время разрешена деятельность предприятий торговли продуктами питания, медицинскими средствами, предметами первой необходимости, аптек и АЗС при соблюдении ими мер безопасности с ограничением одновременного пребывания посетителей.

Принятое решение предполагает, что кафе и рестораны могут заниматься доставкой еды. Департамент экономического развития горсовета должен разработать программы поддержки бизнеса, который понес потери при внедрении этих ограничительных мер.

С 17 марта общественный транспорт Житомира переходит в режим сокращенного выпуска подвижного состава на маршруты.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая 1 марта вернулась из Польши и не сразу обратилась к врачу. В Житомире и Житомирской области ограничены массовые мероприятия.