В Тернополе с 17 марта закрывают рестораны, ТРЦ и промышленные рынки

Коммунальщики обязаны обеспечить ежедневную уборку подъездов с использованием средств дезинфекции.

В Тернополе с 17 марта закрывают заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняли члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Данным решением с завтрашнего дня запрещена работа баров, кафе, дискотек, пабов, всех заведений в торгово-развлекательных центрах, кроме продуктовых магазинов.

Владельцы магазинов обязаны запаковать все открытые продукты, обеспечить быстрый расчет покупателей, провести генеральную уборку и ревизию вентиляционных систем. Возле касс в продуктовых магазинах расстояние между покупателями должно составлять как минимум один метр.

Также штаб запретил работу кинотеатров, театров, библиотек, музеев, обучение в частных заведениях и танцевальных коллективах, работу бань, салонов красоты, парикмахерских, спортзалов, аквапарка.

Оговорено, что работники общественного транспорта и торговой сферы обязаны работать в масках и перчатках.

Председатели ОССБ, управляющие и поставщики жилищно-коммунальных услуг обязаны обеспечить ежедневную уборку подъездов с использованием средств дезинфекции, протиранием перил, ручек дверей, кнопок лифтов.

Закрывают также рынки промышленных товаров и запчастей.