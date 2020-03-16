В Чернигове продолжат работать магазины и рестораны, но библиотеки и дискотеки закрыли

Закрытие непродовольственных магазинов, заведений общественного питания и транспорта местные власти называют следующим шагом.

В Чернигове с 00.00 вторника, 17 марта, для противодействия распространению коронавируса должны временно прекратить работу развлекательные заведения, библиотеки и абонентские отделы коммунальных предприятий.

Об этом говорится в подписанном сегодня распоряжении городского головы Владислава Атрошенко, сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

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Согласно документу, временно приостановить свою деятельность должны детские центры, клубы и площадки на территории торгово-развлекательных центров, бассейны, ночные клубы и дискотеки.

Также завтра не будут работать абонентские отделы КП «Черниговводоканал», «АТП-2528», «Деснянский», «Новозаводской», «ЖЭК-10», «ЖЭК-13», АО «Черниговоблтеплокоммунэнерго», «Черниговская ТЭЦ», АО «Черниговоблэнерго», АО «Черниговгаз» и другие организации подобного направления.

Коммунальным и другим предприятиям-поставщикам коммунальных услуг следует воздержаться от посещения потребителей с целью проверки показаний приборов учета.

Также должны прекратить работу библиотеки, Туристско-информационный центр, отдел обращений граждан и Центр предоставления административных услуг. Все эти учреждения должны перейти на онлайн-режим работы.

Аптекам и продовольственным магазинам, согласно распоряжению, рекомендовано продлить время работы, чтобы предотвратить скопление людей.

Руководителям предприятий, учреждений, организаций, субъектов предпринимательской деятельности рекомендуется организовать дистанционный режим работы работников.

«Руководители заведений, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности предупреждаются о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения», - уточнили в пресс-службе городского совета.

Как затем уточнил Атрошенко в соцсетях, ограничение работы заведений общественного питания, непродовольственных магазинов и транспорта может быть следующим шагом, если возникнет такая необходимость в противодействии распространению коронавируса.