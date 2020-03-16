Президент призвал Кабмин запретить мероприятия с участием более 10 человек
18:07, 16 марта 2020Общество
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Под запрет также подпадают религиозные обряды и церемонии.
Зеленский предлагает запретить мероприятия с участием более 10 человек / УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров запретить мероприятия с участием более 10 человек.
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Об этом Зеленский заявил в опубликованном на Telegram-канале Офиса президента видеообращении.
Он призвал запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.
«Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни», - отметил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, президент также предлагает ввести режим чрезвычайной ситуации в двух областях в связи с распространением коронавируса.
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