Президент призвал Кабмин запретить мероприятия с участием более 10 человек

Под запрет также подпадают религиозные обряды и церемонии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров запретить мероприятия с участием более 10 человек.

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Об этом Зеленский заявил в опубликованном на Telegram-канале Офиса президента видеообращении.

Он призвал запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.

«Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент также предлагает ввести режим чрезвычайной ситуации в двух областях в связи с распространением коронавируса.