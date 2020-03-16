Рестораны и кафе с 17 марта должны перейти в режим только доставки еды - Зеленский
17:57, 16 марта 2020Общество
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Президент призвал запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг.
Владимир Зеленский / REUTERS
Рестораны и кафе с 17 марта должны перейти в режим приготовления и доставки пищи.
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Такое решение призывал принять Кабмин президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
«Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю министров Украины сделать следующее. Первое - с 00 часов 01 минуты 17 марта 2020 года запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, рестораам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать домой», - сказал Зеленский.
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