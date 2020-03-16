Зеленский призвал Кабмин закрыть метро и прекратить междугородние перевозки (видео)

Вечером 16 марта должно состояться внеочередное заседание Кабинета министров.

Из-за угрозы распространения опасного коронавируса президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров ввести дополнительные меры ограничений, среди которых – прекращение работы метрополитенов.

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«Призываю Министерство инфраструктуры с 12:00 18 марта запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение, автобусные перевозки; работу метрополитенов...» - отметил он.

Как добавил президент, городские перевозки могут осуществляться до 10 человек - в маршрутных такси и такси, и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах и трамваях.

По словам Зеленского, вечером 16 марта должно состояться внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будут рассматриваться соответствующие решения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине лабораторно подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом, из них 4 в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный).

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.