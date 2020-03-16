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Сегодня в Украину должен прибыть экипаж лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус - МИД

16:34, 16 марта 2020
Общество
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Лайнер Grand Princess / Фото: REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге о плане действий МИД в связи с пандемией коронавируса.

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"Сейчас мы ожидаем посадку борта, который привезет группу украинцев, которых мы смогли эвакуировать в сотрудничестве с Соединенными Штатами с круизного лайнера Grand Princess", - заявил Кулеба.

По его словам, самолет из США должен приземлиться в международном аэропорту "Борисполь".

Как сообщал УНИАН, 7 марта стало известно, что инфицирование новым коронавирусом выявили у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, стоящего у побережья Калифорнии.

Паника вокруг судьбы судна возникла после смерти 71-летнего мужчины, который в феврале находился в предыдущем круизе на Grand Princess - из Сан-Франциско в Мексику. Тесты показали положительный результат на коронавирус еще у одного пассажира, который сейчас лечится в Калифорнии.

Власти США решили проверить на наличие COVID-19 всех 3,5 тыс. человек, находящихся на борту лайнера. Граждан Соединенных Штатов эвакуируют на карантин на военные базы, а иностранные граждане будут находиться на судне до момента решения вопроса их возвращения в страны постоянного жительства.

10 марта директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что 49 граждан Украины, из которых 47 члена экипажа и двое пассажиров лайнера Grand Princess, не имеют признаков инфицирования коронавирусом.

12 марта из США вернулись двое украинских пассажиров с Grand Princess.

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