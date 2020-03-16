Сегодня в Украину должен прибыть экипаж лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус - МИД

Самолет с США должен приземлиться в международном аэропорту "Борисполь".

Сегодня в Украину должны прибыть 35 из 47 членов экипажа круизного лайнера Grand Princess, на котором был выявлен коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге о плане действий МИД в связи с пандемией коронавируса.

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"Сейчас мы ожидаем посадку борта, который привезет группу украинцев, которых мы смогли эвакуировать в сотрудничестве с Соединенными Штатами с круизного лайнера Grand Princess", - заявил Кулеба.

По его словам, самолет из США должен приземлиться в международном аэропорту "Борисполь".

Как сообщал УНИАН, 7 марта стало известно, что инфицирование новым коронавирусом выявили у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, стоящего у побережья Калифорнии.

Паника вокруг судьбы судна возникла после смерти 71-летнего мужчины, который в феврале находился в предыдущем круизе на Grand Princess - из Сан-Франциско в Мексику. Тесты показали положительный результат на коронавирус еще у одного пассажира, который сейчас лечится в Калифорнии.

Власти США решили проверить на наличие COVID-19 всех 3,5 тыс. человек, находящихся на борту лайнера. Граждан Соединенных Штатов эвакуируют на карантин на военные базы, а иностранные граждане будут находиться на судне до момента решения вопроса их возвращения в страны постоянного жительства.

10 марта директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что 49 граждан Украины, из которых 47 члена экипажа и двое пассажиров лайнера Grand Princess, не имеют признаков инфицирования коронавирусом.

12 марта из США вернулись двое украинских пассажиров с Grand Princess.