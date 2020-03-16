За рубежом семеро украинцев инфицированы коронавирусом, сотни находятся на карантине

Еще 14 украинцев-членов экипажа судна, на котором обнаружен коронавирус, также находятся на карантине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что за рубежом семь украинцев инфицированы коронавирусом и сотни находятся на карантине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил на брифинге по плану действий МИД в связи с пандемией коронавируса.

"Инфицированы пока семеро граждан", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос УНИАН об общем количестве украинцев, инфицированных коронавирусом за рубежом.

При этом министр не уточнил, о каких именно странах идет речь.

"На карантине у нас сейчас сотни граждан", - заявил Кулеба.

В частности, он сказал, что сотни украинцев застряли в гостиницах в Египте и Бразилии. Еще примерно 14 украинцев-членов экипажа судна, на котором обнаружен коронавирус, находятся на карантине.