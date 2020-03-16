С завтрашнего дня на Полтавщине будут работать только больницы, аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и почта

Полтавская область со вторника усилит ограничительно-профилактические мероприятия в общественных заведениях.

На территории Полтавской области со вторника, 17 марта, усиливают ограничительно-профилактические мероприятия из-за коронавируса.

Об этом в "Фейсбуке" сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

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"Работаем на опережение, чтобы не допустить ситуации, которая произошла в Китае и Италии. Закрываем минимум на две недели заведения сферы услуг. Оставляем больницы, аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС, железнодорожные и автовокзалы, почтовые отделения. Максимально ограничим публичные массовые мероприятия. Официальное решение наш оперативный штаб утвердит в ближайшее время. Попутно обращаюсь к работодателям. По возможности переведите своих сотрудников на удаленный режим работы, сохранив им все гарантии и нынешний уровень заработной платы", - сообщил он.

Также Синегубов отметил, что Полтавская областная государственная администрация будет работать дистанционно.

"Совещания - в режиме онлайн. Оставляем минимально необходимое количество персонала. Я буду находиться на рабочем месте. Ситуацию с коронавирусом держу под личным контролем", - отметил Синегубов.

В разговоре с корреспондентом УНИАН он уточнил, что ограничительно-профилактические мероприятия будут введены в действие с 17 марта.

Как сообщал УНИАН, с 17 марта в Полтаве закроют на карантин все общественные заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, банков, АЗС и почтовых отделений. Предварительно карантин в Полтаве будет действовать до 3 апреля.