Общество защиты прав потребителей "Общественный контроль" советует россиянам ехать отдыхать в оккупированный Крым по согласованию с украинскими властями

Об этом пишет портал newsru.com.

Так, согласно действующему Договору между РФ и Украиной о российско-украинской государственной границе, а также другим международным документам территория полуострова Крым считается украинской.

"Согласно нормам международного права, данные территории являются оккупированными", - говорится в материале организации. В тексте указано, что из-за этого у российских потребителей при совершении любых сделок в Крыму могут возникнуть проблемы. Однако туристы "редко задаются вопросом безопасности своего нахождения на оккупированной территории", а туроператорам невыгодно сообщать о возможных рисках.

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"Если ваш туроператор не предупредил вас о возможных рисках, связанных с нахождением на оккупированной территории, то вы можете рассчитывать на возмещение стоимости путевки или получение компенсации в случае, если проблемы с украинскими властями или властями других государств у вас все же возникли", - отмечается на сайте организации. Там же приводятся рекомендации, призванные избавить россиян, решивших отдохнуть в Крыму, от возможных проблем

Первый совет касается въезда на территорию Крыма. В организации отметили, что законом Украины предусмотрен особый порядок въезда на оккупированные территории: въехать туда можно только в действующих пунктах пропуска через государственную границу Украины с проставлением соответствующих отметок в паспортных документах или в иммиграционных карточках.

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Турист, посетивший территорию Крыма без получения соответствующего разрешения, будет являться нарушителем закона Украины о статусе оккупированных территорий, указывают в организации. К нему могут быть применены санкции как со стороны Украины, так и со стороны других стран - членов ООН. В отдельных случаях возможно уголовное преследование и объявление в международный розыск. Поэтому туристам рекомендуется соблюдать украинское законодательство и пересекать границу только с разрешения пограничной службы Украины в Херсонской области, указано в материале. При поездке морским транспортом в организации рекомендовали спрашивать о наличии разрешения властей Украины на посещение порта, поскольку это также может грозить туристам неприятностями.

Предельно осторожно следует относиться к сделкам на территории полуострова Крым, указывают в Обществе защиты прав потребителей. Минюст Украины заблокировал доступ представителям администраций Крыма и Севастополя к Госреестру Украины, в котором производится регистрация сделок с недвижимостью, а потому потенциальный покупатель не защищен от мошенничества. В частности, может оказаться, что объект, купленный им, на самом деле принадлежит другому владельцу или даже нескольким. "Сделки по приобретению недвижимости в Крыму, совершенные в обход украинского законодательства, могут быть в отдельных случаях расценены как противоправный захват чужой собственности и квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние", - говорится в памятке.

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Как сообщал УНИАН ранее, за полгода средняя заполняемость здравниц в оккупированном Россией Крыму составила 30-35%. По словам так называемого "министра курортов и туризма Крыма" Сергея Стрельбицкого, есть определенный дисбаланс – некоторые туробъекты показывают полгода загрузку на уровне 100%, но есть и такие, где заполняемость не более 7-10%.

Диспропорция объясняется значительным перекосом туристического потока по регионам полуострова. Согласно его данным, 53% отдыхающих выбрали Ялту, 13% – Алушту, 10% – Евпаторию, 8% – Саки, 5% – Феодосию.