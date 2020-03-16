В Одессе подавляющее количество заведений проигнорировало ограничения из-за коронавируса

Распоряжение городских властей носит рекомендательный характер.

Одесситы отнеслись к распоряжению довольно легкомысленно. Сегодня утром подавляющее большинство развлекательных и торговых заведений открылось и работают в обычном режиме.

Об этом говорится в ТСН.12:00.

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Магазины непродовольственные, салоны красоты, рестораны и кафе, заведения быстрого питания, автомойки, фотосалоны открыты. Это то, что корреспонденты увидели собственными глазами. Сегодня на аппаратном совещании городской голова заявил, что распоряжение не носит обязательного характера, это просто рекомендация. И подавляющее большинство заведений ее проигнорировали.

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Распоряжение городского головы о закрытии всех заведений, кроме продовольственных магазинов и аптек, опубликовали на сайте городского совета 15 марта уже после 23 часов. Но несмотря на это Одесса живет обычной жизнью - ходит переполненный общественный транспорт, на улицах толпы людей. Полным ходом работают и на строительных площадках. Прислушались к рекомендациям городской власти только в одесском зоопарке. Он с сегодняшнего дня не принимает гостей. Также нам известно о сети спортивных клубов, которые делают рассылку клиентам о прекращении работы.

Как известно, с прошлой недели в Одессе не работают музеи и театры, школы и детские сады.