Киевлянам советуют выходить из дома только на работу, в магазин, аптеку или больницу

Также в КГГА призывают горожан максимально ограничить социальное общение, контакты, включая родственников, чтобы не дать возможности распространиться инфекции.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник настоятельно рекомендует жителям Киева выходить из дома только в исключительных случаях: работа, магазин, аптека, больница.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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«Мы настоятельно рекомендуем выходить из дома в исключительных случаях: работа, магазин, аптека, больница, больше ни под какими предлогами из дома не выходить», - заявил Поворозник.

Также в КГГА призывают киевлян максимально ограничить социальное общение, контакты, включая родственников, для того, чтобы не дать возможности распространиться инфекции.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве с 17 марта приостанавливают работу торговые центры, заведения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания и т.д.

По словам Кличко, с 17 марта в Киеве максимально ограничиваются:

- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;

- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

- работа общепита: не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды;

- не будут работать торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Как заявил Кличко, АЗС, банки и банкоматы будут работать.

В то же время, приостанавливается работа: спортивных комплексов и залов; учреждений бытового обслуживания населения; СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и т.д.; увеселительных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.