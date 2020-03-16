На внеочередном заседании ВР нардепов обеспечат защитными масками

В помещении парламента, в том числе сессионном залк, уже проведена дезинфекция.

Завтра на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады все депутаты будут обеспечены защитными масками.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, отвечая на реплики некоторых народных депутатов по поводу необходимости таких масок.

«Завтра будут маски. Аппарат ВР в этом плане позаботился - будут обеспечены и работники аппарата», - сказал спикер.

Он также сообщил, что в помещении парламента проведена дезинфекция сессионного зала, кулуаров и зала, где сегодня проходит Согласительный совет.

Как сообщал УНИАН, Разумков ранее сегодня, 16 марта, отметил, что на внеочередном заседании 17 марта не будет некоторых депутатов, которые, вернувшись из заграничных командировок, чувствуют себя плохо, и попросил, чтобы "их отсутствие не влияло на их табелирование для выплаты зарплаты".

Как известно, в случае пропуска пленарных заседаний по неуважительным причинам, депутатам работа за этот день не оплачивается.