ЮНИСЕФ рекомендует работодателям ввести гибкие рабочие процессы для родителей в связи с карантином
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает работодателей в Украине ввести гибкие рабочие механизмы или другие меры, которые позволят сотрудникам организовать уход за детьми в период карантина.
Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
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«Введя гибкие рабочие механизмы и/или предоставление помощи по уходу за детьми, компании положительно будут влиять на рабочую атмосферу, поскольку сотрудники будут меньше волноваться за детей, оставленных дома», - говорится в сообщении.
Чтобы помочь работодателям ЮНИСЕФ подготовил Рекомендации по внедрению гибких условий труда, предоставлению помощи по уходу за детьми и другим методам организации рабочих процессов в контексте COVID-19.
Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. Учебные заведения закрыты с 12 марта на карантин сроком на три недели. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.