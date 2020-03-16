Ужгород, Запорожье, Тернополь, Николаев закрывают ТРЦ, рынки и другие развлекательные заведения (фото, видео)

Соответствующие распоряжения уже подписаны или готовятся к подписанию.

Еще в нескольких украинских городах из-за угрозы распространения опасного коронавируса местная власть приняла решение о закрытии всех заведений торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.

Читайте такжеБудут работать только аптеки и продуктовые: в Ивано-Франковске усилили карантинные ограниченияРечь идет о таких городах, как Ужгород, Запорожье, Тернополь и Николаев.

«Ужгород принял решение о закрытии всех заведений общественного питания! Сегодня город закрывает все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет позже, но готовиться», – сообщил в своем Telegram-канале местный журналист.

«С 17 марта в Николаеве временно приостанавливают работу объектов общего пользования. Николаевский городской голова Александр Сєнкевич подписал распоряжение №65р «О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в городе Николаеве, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19», – говорится в официальном сообщении городского совета Николаева.

Ранее УНИАН сообщал, что соответствующие ограничительные меры ввели в Киеве, Одессе, Львове и Ивано-Франковске.

Работать должны только аптеки и продуктовые магазины. Глава Министерства здравоохранения Илья Емец призывает действовать на опережение – временно закрыть заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры. Ограничить движение общественного транспорта и передвижения внутри страны.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине лабораторно подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом, из них 4 в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный).

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщила о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.