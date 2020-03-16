Ждут уже четверо суток: на границе с Польшей из-за коронавируса возник огромный затор из грузовиков

Из-за сокращения пунктов пропуска на украино-польской границе выстроились длиннющие очереди из грузовиков.

Из-за закрытия границ с целью предотвращения распространения коронавируса немало украинцев застряли на пунктах пропуска на границе Украины с Польшей.

Об этом сообщает ТСН.

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Так, на украино-польской границе закрыли большинство пунктов пропуска. Сейчас украинцы могут попасть домой только через "Ягодин", "Раву-Русскую" и "Краковец". А уже до конца суток будут закрыты все пункты пропуска.

Запрет продлится как минимум до 3 апреля. Из-за ограничения украинцы застряли на пункте "Медика-Шегини" со стороны Польши. Они собирались перейти границу пешком, но соседняя страна, утверждают в МИД, закрыла сообщение.

Тем временем на пункте пропуска "Ягодин" очередь из грузовиков растянулась где-то на 17 км. Водители в очереди стоят уже четвертый день и говорят, она почти не двигается.

На таможне заявляют, что ажиотаж возник из-за закрытия соседних пунктов пропуска и все водители оттуда почти одновременно двинулись к "Ягодину". Одни говорят, что очередь движется медленно из-за поляков. Другие водители утверждают – пропуск тормозит украинская сторона.

Водители, которые возвращаются из Польши, отмечают, что такая же очередь и по ту сторону границы. У многих заканчиваются запасы воды и еды, разряжаются аккумуляторы. К тому же там нет никаких условий для длительного пребывания – вдоль дороги нет ни мусорников, ни туалетов.

Как сообщал УНИАН, в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 в Украине ввели трехнедельный карантин, который продлится до 3 апреля.

В связи с этим Украина временно запретила въезд иностранцам и закрыла международное регулярное пассажирское сообщение. Границы будут закрыты с 17 марта до 3 апреля.