В Минобороны рассказали об условиях обучения в военных учебных заведениях во время карантина

Студенты, лицеисты, соискатели высших военных учебных заведений отправлены домой, а курсанты из-за того, что они являются военнообязанными, оставлены в местах постоянной дислокации и имеют скорректированные учебные планы.

Пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская рассказала об условиях проведения обучения в высших военных учебных заведениях во время карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге в Киеве.

«Что касается условий проведения мероприятий карантина - в высших военных учебных заведениях с 12 марта в соответствии с постановлением Кабмина введен карантин», - заявила Павловская.

Она отметила, что на сегодня в Украине функционирует 11 высших военных учебных заведений и более 14 тыс. человек, которые учатся в этих заведениях - это лицеисты, курсанты, студенты и соискатели.

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«На сегодня министром обороны и начальником Генштаба приняты соответствующие меры для того, чтобы все студенты, лицеисты, соискатели были отправлены домой на места их постоянного проживания для прохождения карантина в домашних условиях. Курсанты - это люди в погонах, они военнообязанные, они приносили присягу и кроме того, что они учатся в высших военных учебных заведениях, они еще и проходят службу», - отметила пресс-секретарь министра обороны.

Поэтому, по словам Павловской, на сегодня, курсанты оставлены в местах своей постоянной дислокации, но пересмотрены и скорректированы учебные планы подготовки военных специалистов с учетом мер карантина: исключено проведение любых мероприятий, предусматривающих массовые скопления людей, ограничено пребывание и передвижение соискателей образования вне территории высших военных учебных заведений, приостановлено увольнение курсантов из расположения высших военных учебных заведений, а встречи с родными и близкими происходят в специально отведенных местах под наблюдением медиков. Приостановлены все курсы по повышению квалификации, все их посетители тоже отправлены для прохождения карантина в домашних условиях.

«Сегодня отработан алгоритм действий в случае возникновения случаев к которым эти действия придется применять. Командованием ВСУ, Минобороны были приняты меры, которые смогут позволить сохранить здоровье курсантов, которые будут ежесуточно находиться под контролем своего руководства», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодня подтверждено пять случаев инфицирования новым коронавирусом: четыре - в Черновицкой области и один - в Житомирской, он летальный.

Кабинет министров с целью предотвращения распространения болезни принял решение ввести в стране карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения, отменено проведение всех массовых мероприятий.