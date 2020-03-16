Рада может ввести дополнительные карантинные меры, ограничив работу общественного транспорта и ряда заведений

Председатель профильного комитета ВР считает, что все, что не касается "жизнеобеспечения страны", должно быть "остановлено".

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечает, что депутаты предлагают ввести дополнительные карантинные меры, ограничив работу общественного транспорта и ряда заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

«Мы сегодня на группе вместе с представителями всех фракций и групп решили инициировать на этом же заседании (внеочередном заседании ВР - УНИАН), на вторник, постановление Верховной Рады о еще увеличении карантинных мер: рестораны, кафе, салоны красоты, спортивные клубы - это все, мы считаем... Мы считаем, что общественный транспорт надо останавливать и делать его в некоторое время», - отметил Радуцкий.

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Он добавил, что все, что не касается «жизнеобеспечения страны», должно быть «остановлено».

Как сообщал УНИАН, со вторника, 17 марта, в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.