Нардеп Столар призывает власть принять ряд срочных мер из-за коронавируса

Нардеп предложил перечень мер, которые необходимо принять немедленно с целью профилактики распространения коронавируса и борьбы с ним.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая уже унесла тысячи жизней по всему миру, украинская власть обязана принять ряд срочных мер, чтобы спасти своих граждан. Об этом в своем обращении к руководству страны заявил народный депутат, глава Киевской организации "Оппозиционной платформы - за жизнь" Вадим Столар.

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«Правительства наиболее развитых стран вводят беспрецедентные ограничения. Их цель – максимально замедлить распространение эпидемии, чтобы не допустить критической одновременной нагрузки на систему здравоохранения. Чтобы в больницах хватало коек, оборудования и докторов. Украине повезло вступить в схватку далеко не первой. У нас есть возможность воспользоваться опытом других стран, за который они заплатили тысячами жизней своих сограждан. Мы же можем спасти тысячи своих», – говорится в обращении парламентария.

Он предложил перечень мер, которые необходимо принять немедленно с целью профилактики распространения коронавируса и борьбы с ним. Среди них такие, как:

ввести комендантский час;

обязать работодателей обеспечить сотрудникам возможность для удаленной работы или работы из дома;

ввести строгие ограничения и санкции в случае повышения цен на основные медицинские товары и товары первой необходимости;

обеспечить пенсионеров, входящих в группу риска, продуктами питания на дому с целью снизить для них вероятность заражения;

закрыть рестораны, бары, рынки и ярмарки, торгово-развлекательные комплексы, магазины, не торгующие товарами первой необходимости;

выделить средства на закупку необходимого количества тест-систем и направить их во все медицинские учреждения;

обеспечить медицинских сотрудников необходимыми средствами защиты;

обеспечить в масштабах всей страны регулярные дезинфекционные мероприятия в местах общего пользования;

обеспечить население необходимыми медикаментами, предусмотреть на это средства в госбюджете;

немедленно выделить средства для закупки дополнительных аппаратов искусственного дыхания.

«Я призываю чиновников и политиков забыть об интригах и дрязгах. А Верховную Раду – не затягивать принятие радикальных мер, ради того, чтобы протащить закон о рынке земли. Проголосуйте за жизнь уже сегодня. Каждый день промедления стоит слишком дорого. Сегодня всем нам нужно объединиться, чтобы вместе противостоять смертельной опасности. Чтобы спасти десятки, а, возможно, и сотни тысяч людей», – резюмировал Вадим Столар.