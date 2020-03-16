Из-за коронавируса автобус с сотней украинцев застрял на границе Польши и Чехии

Чешская сторона запретила возвращение на свою территорию , а Польша запрещает даже транзитное движение без остановок через свою территорию.

Из-за закрытия границ около сотни украинцев «застряли» на границе Польши и Чехии.

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Как сообщает berdichev.biz, один из перевозчиков взял на себя ответственность доставить людей в Украину рейсом Прага-Киев (чтобы не возвращать деньги за забронированные билеты). Однако автобус с людьми «застрял» на границе между Польшей и Чехией. Теперь чешская сторона запретила возвращение на территорию своей страны, а польская запрещает даже транзитное движение без остановок через свою территорию.

В результате около сотни украинских граждан оказалось в плену обстоятельств. Их почти не выпускают из автобуса, вокруг них выставлен кордон из вооруженных людей. Ситуация осложняется тем, что у украинцев заканчиваются продукты питания и вода, которые им нет где купить. Кроме того, у них отсутствует Wi-Fi связь, и они не могут позвонить родным.