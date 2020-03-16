День до закрытия авиасообщения: что происходит в аэропорту "Борисполь" (видео)

С полуночи 17 марта Украина закрывает авиационное сообщение.

До конца текущих суток в Украину должны вернуться все граждане, поскольку с полуночи 17 марта будет закрыто авиационное сообщение.

Как говорится в сюжете ТСН, ажиотажа в главном аэропорту страны - "Борисполе" - пока нет. Аэропорт работает "умеренной жизнью", говорит корреспондент.

До конца текущих суток запланированы вылеты в ряд городов Европы и по Украине.

"Желающих вылететь из Украины много", - отмечает корреспондент, уточняя, что это как украинцы, так и иностранцы.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. В ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.

Минувшей ночью пограничники не пустили в страну более полусотни иностранных граждан.