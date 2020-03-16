цей матеріал доступний українською

День до закрытия авиасообщения: что происходит в аэропорту "Борисполь" (видео)

11:14, 16 марта 2020
Общество
1392 0
REUTERS

Как говорится в сюжете ТСН, ажиотажа в главном аэропорту страны - "Борисполе" - пока нет. Аэропорт работает "умеренной жизнью", говорит корреспондент.

До конца текущих суток запланированы вылеты в ряд городов Европы и по Украине.

"Желающих вылететь из Украины много", - отмечает корреспондент, уточняя, что это как украинцы, так и иностранцы.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. В ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.

Минувшей ночью пограничники не пустили в страну более полусотни иностранных граждан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter