День до закрытия авиасообщения: что происходит в аэропорту "Борисполь" (видео)
11:14, 16 марта 2020Общество
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С полуночи 17 марта Украина закрывает авиационное сообщение.
REUTERS
До конца текущих суток в Украину должны вернуться все граждане, поскольку с полуночи 17 марта будет закрыто авиационное сообщение.
Как говорится в сюжете ТСН, ажиотажа в главном аэропорту страны - "Борисполе" - пока нет. Аэропорт работает "умеренной жизнью", говорит корреспондент.
До конца текущих суток запланированы вылеты в ряд городов Европы и по Украине.
"Желающих вылететь из Украины много", - отмечает корреспондент, уточняя, что это как украинцы, так и иностранцы.
Закрытие авиасообщения в Украине: есть ли ажиотаж в аэропорту "Борисполь"
Как сообщал УНИАН, с полуночи 16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. В ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.
Минувшей ночью пограничники не пустили в страну более полусотни иностранных граждан.
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