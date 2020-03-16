Будут работать только аптеки и продуктовые: в Ивано-Франковске усилили карантинные ограничения

В городе останутся работать только службы, которые обеспечивают его жизнедеятельность.

В Ивано-Франковске сегодня, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек.

Решение озвучил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям относительно предотвращения распространения коронавируса COVID-19 мэр Руслан Марцинкив, передает "Обозреватель".

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"Остановить работу учреждений всех, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Владельцам рынков и общественного транспорта – проводить дезинфекцию постоянно", – отметил Марцинкив.

Так, в городе останутся работать только службы, которые обеспечивают его жизнедеятельность. Будет ограничена, в частности, работа ЦПАУ и филиалов департамента социальной политики. Услуги будут предоставлять только онлайн. Коммунальный транспорт – троллейбусы и автобусы – будет курсировать по графику выходного дня.

Комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, в том числе родильный дом, чтобы быть готовыми к приему больных коронавирусом. А руководителям предприятий различных форм рекомендовано перейти на дистанционную форму работы.

Как сообщал УНИАН, ранее решение закрыть все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок, приняли власти Львова и Одессы.