Тысячи сотрудников МВД стоят в очереди, чтобы измерить температуру (фото)

Работники Министерства, которые плохо себя чувствуют, остались дома, утверждает Геращенко.

Внушительная очередь образовалась утром в понедельник под зданием Министерства внутренних дел в Киеве, сотрудникам которого на входе измеряют температуру.

Фото в Facebook опубликовал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также опрашиваются на предмет того, нет ли у них, или у их родственников повышенной температуры и других признаков ОРВИ", - отметил Геращенко.

В комментариях к публикации чиновник уточнил, что все сотрудники, которые плохо себя чувствуют, были предупреждены и остались дома.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине подтвердили еще два случая коронавируса.