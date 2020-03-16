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Тысячи сотрудников МВД стоят в очереди, чтобы измерить температуру (фото)

10:06, 16 марта 2020
Общество
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Утром под МВД - очередь / фото: Facebook Антон Геращенко

Внушительная очередь образовалась утром в понедельник под зданием Министерства внутренних дел в Киеве, сотрудникам которого на входе измеряют температуру.

Фото в Facebook опубликовал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также опрашиваются на предмет того, нет ли у них, или у их родственников повышенной температуры и других признаков ОРВИ", - отметил Геращенко.

В комментариях к публикации чиновник уточнил, что все сотрудники, которые плохо себя чувствуют, были предупреждены и остались дома.

У сотрудников измеряют температуру / фото: Facebook Антон Геращенко

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине подтвердили еще два случая коронавируса.

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