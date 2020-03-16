Жителям Львовщины советуют ограничить передвижения по региону и собрания в группах до 10 человек

Обслуживание граждан намерены максимально перевести в онлайн-режим.

Львовская областная государственная администрация советует местным жителям ограничить собрание людей в группах до 10 человек, а также передвижение по территории региона.

Соответствующее решение утвердила областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба ОГА.

"Следовательно, в рамках комиссии рекомендовали ограничить доступ клиентов в контактные центры поставщикам коммунальных услуг, центров предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется следующее:

ограничить разрешенные собрание людей в группах до 10 человек,

ограничить работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров (кроме аптек, автомобильных заправочных станций и продуктовых магазинов),

передвижения населения на административных территориях, внедрить дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 16 марта (онлайн)

"Также определили перечень учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи пациентам с признаками острых респираторных заболеваний, которые в течение 14 дней находились в странах, где зарегистрирована циркуляция вируса COVID-2019 госпитальных баз первой и второй линии и резервные. Следовательно, расположение больных лиц будут определять по мере заполнения заведений здравоохранения", - отметили в администрации.

Как сообщал УНИАН, с понедельника во Львове закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок через коронавирус.