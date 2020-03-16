Жителям Львовщины советуют ограничить передвижения по региону и собрания в группах до 10 человек
Львовская областная государственная администрация советует местным жителям ограничить собрание людей в группах до 10 человек, а также передвижение по территории региона.
Соответствующее решение утвердила областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба ОГА.
"Следовательно, в рамках комиссии рекомендовали ограничить доступ клиентов в контактные центры поставщикам коммунальных услуг, центров предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.
Кроме того, рекомендуется следующее:
- ограничить разрешенные собрание людей в группах до 10 человек,
- ограничить работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров (кроме аптек, автомобильных заправочных станций и продуктовых магазинов),
- передвижения населения на административных территориях, внедрить дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта.
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"Также определили перечень учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи пациентам с признаками острых респираторных заболеваний, которые в течение 14 дней находились в странах, где зарегистрирована циркуляция вируса COVID-2019 госпитальных баз первой и второй линии и резервные. Следовательно, расположение больных лиц будут определять по мере заполнения заведений здравоохранения", - отметили в администрации.
Как сообщал УНИАН, с понедельника во Львове закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок через коронавирус.