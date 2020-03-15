Кроме продуктовых, аптек и заправок: во Львове завтра закроют все заведения торговли

Такое решение примет комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Во Львове завтра закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"С понедельника в Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - написал он в сообщении.

Также мэр опроверг информацию, что во Львове уже зафиксировано 2 случая инфицирования новым коронавирусом.

Вместе с тем пресс-служба Львовской облгосадминистрации со ссылкой на и.о. директора Департамента здравоохранения ОГА Андрея Васько сообщает, что в областную инфекционную больницу госпитализированы 4 человека с подозрением на инфицирование коронавирусом.

По словам Васько, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.

Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме, добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, из-за вспышки коронавирус 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения, отменено проведение всех массовых мероприятий в стране. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.

В связи с введением карантина МИНЗДРАВ призывает украинцев избегать посещения мест массового скопления и по возможности оставаться дома.

«Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавірусної инфекции во всех странах, где было зафиксировано», - подчеркнули в ведомстве.