УГКЦ проведет воскресную литургию онлайн из-за коронавируса

Трансляция будет проходить из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Украинская греко-католическая церковь в связи с угрозой распространения коронавируса завтра проведет литургию онлайн.

Об этом сообщил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в Facebook.

Читайте такжеВ ПЦУ усилят меры противоэпидемической безопасности в храмах из-за угрозы распространения коронавируса«Учитывая пандемию коронавируса и меры и решения правительств разных стран для предотвращения его распространения, в Украинской греко-католической церкви извещают верующих церкви и всех заинтересованных лиц о возможности в воскресенье молиться литургию онлайн. Трансляция будет проходить из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Она начнется в 11:00», - отметил глава УГКЦ.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения, отменено проведение всех массовых мероприятий в стране. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.