МИД рекомендует находящимся за рубежом украинцам зарегистрироваться на специальном веб-ресурсе ведомства

Именно эта система, когда будет закрыто сообщение, станет основой для формирования списков для вывоза граждан Украины спецсамолётом.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам, которые находятся за границей, зарегистрироваться на веб-ресурса «Друг» и находиться на связи с консульскими службами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга по результатам заседания правительства.

«Сейчас время очень взвешенных ответственных решений. Я гарантирую, что мы будем максимально работать в МИД над тем, чтобы ни один украинец не остался без внимания и без помощи. Я хочу призвать украинцев, которые остались за границей, регистрироваться в системе МИД «Друг» ((http://friend.mfa.gov.ua). Эта система создана только с одной целью - вы там регистрируетесь и мы сразу видим, где вы находитесь, можем качественно предоставлять услуги, защищать ваши интересы», - сказал министр.

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«В случае если вы не сможете вернуться в Украину до 17 марта и будет закрыто сообщение, именно эта система станет основой для формирования списков для дальнейшего вывоза граждан Украины спецсамолетами», - добавил Кулеба.

Также, по его словам, необходимо находиться на связи с консульскими службами.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

Кабмин временно запретил въезд в Украину иностранцев и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение. Так, принятым решением предусмотрено: временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).