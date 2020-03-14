Минздрав будет информировать украинцев о борьбе с коронавирусом при помощи СМС

Для реализации такого решения Кабмина Министерства цифровой трансформации и инфраструктуры должны провести переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

Министерство здравоохранения Украины будет информировать граждан о мерах борьбы с новым коронавирусом при помощи СМС-сообщений.

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Как сообщается на сайте МИНЗДРАВА, соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины сегодня, 14 марта.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Илья Емец на заседании правительства.

Согласно сообщению, техническое исполнение этого решения премьер-министр Денис Шмигаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения и отменено проведение массовых мероприятий. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.