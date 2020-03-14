В СНБО напомнили об ограничениях для предотвращения распространения коронавируса

С 16 марта на следующие две недели будет прекращено въезд на территорию Украины иностранцев, а гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу в страны, на территории которых зафиксированы случаи COVID-19.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины напомнили об ограничениях и специальные меры, которые вводятся в Украине для предотвращения распространения нового коронавирус.

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Как сказано в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Аппарата СНБО, накануне Совет под председательством президента принял решение "О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно с этим решением, антикризисный штаб по противодействию распространению в Украине коронавируса COVID-19 переводится на круглосуточный режим. Будет проводиться активная информационно-разъяснительная работа в отношении мер по предотвращению заболевания на COVID-19 и недопущения его распространения.

С целью предотвращения негативного развития эпидемической ситуации и обеспечения соблюдения статьи 49 Конституции Украины Кабинету министров Украины поручено принять ряд мер.

В частности, с 00:00 часов 16 марта на следующие две недели будет прекращено въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины аккредитованных сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

Также правительство должно безотлагательно провести комплексный анализ возможности эффективного реагирования системы здравоохранения по противодействию вспышки COVID-19.

Среди первоочередных задач, которые должен выполнить Кабмин, в частности, комплектования тест-системами для выявления COVID-19 пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольных пунктов въезда-выезда с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым; безотлагательное финансирование изготовления Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины не менее 200 тысяч тестов для ПЦР-диагностики COVID-19.

Также правительство должно обеспечить индивидуальными средствами защиты медицинского персонала, работников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб, вовлеченных в противоэпидемических мероприятиях, а также лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19; стимулировать производство отечественными предприятиями индивидуальных средств защиты, средств медицинского назначения и специализированного медицинского оборудования для оказания помощи больным COVID-19.

Кроме того, правительство должно внести в парламент законопроект о нераспространении действия закона Украины "О публичных закупках" на случаи, если предметом закупки являются средства медицинского назначения и специализированное медицинское оборудование для оказания помощи больным COVID-19.

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Правительство должно принять меры, в частности, обеспечения готовности лечебно-профилактических учреждений к оказанию медицинской помощи больным COVID-19 и создание резервов медицинского оборудования, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, в частности средств индивидуальной защиты, а также дезинфекционных средств; утверждение порядка временной самоизоляции лиц, которые имеют подозрение на заболевание COVID-19; выделение согласно обоснованных предложений Министерству здравоохранения Украины средств для закупки лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, в частности средств индивидуальной защиты, предназначенных для противодействия COVID-19.

Также, согласно решению СНБО, будет восстанавливаться система противоэпидемической защиты, в частности, в части назначения главных государственных санитарных врачей соответствующих административно-территориальных единиц.

До суток сокращаться сроки таможенного оформления грузов (лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения для организации борьбы с COVID-19), которые поступают в Украину.

Будет прорабатываться вопрос о введении дополнительного материального поощрения медицинских работников, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям, связанных с противодействием COVID-19.

Министерству здравоохранения Украины поручено, в частности, безотлагательно проработать вместе с Министерством иностранных дел вопрос о возможности получения гуманитарной помощи и закупки за рубежом необходимых средств и оборудования для борьбы с COVID-19; определить и обеспечить прогнозируемую потребность в тест-системах для выявления COVID-19 и обеспечить постоянное наличие таких систем в учреждениях здравоохранения.

Гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу в страны, на территории которых зафиксированы случаи COVID-19.