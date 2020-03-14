Одесский театр музкомедии из-за карантина будет показывать спектакли он-лайн

Спектакли зрители могут выбрать сами - для этого всем желающим предлагается проголосовать.

Одесский академический театр музыкальной комедии из-за карантина в связи з коронавирусом с 14 марта будет показывать спектакли через интернет в режиме он-лайн.

Об этом сообщила пресс-служба театра.

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Отмечается, что из-за карантина нет возможности проводить традиционные показы, но администрация нашла выход из сложившейся ситуации.

«Театр не существует без зрителей, и мы считаем, что из любой сложной ситуации всегда есть выход. Поэтому начинаем беспрецедентную акцию совместных просмотров любимых спектаклей», - сказано в сообщении.

В субботу, 14 марта, в 20.00, состоится интернет-показ первого спектакля, который зрители могут выбрать сами. Для этого всем желающим предлагается проголосовать. Сегодня предлагается выбрать один из двух спектаклей: «Дон Сезар де Базан» или «Безымянная звезда».

Как уточнили в администрации театра, всего на время карантина (до 3 апреля) театр музыкальной комедии вынужден был перенести 15 спектаклей, а также гастрольные представления.